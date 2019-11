Empfehlung - 12:19 – HSG blamiert sich im Kellerduell bei den Eulen

Nordhorn Die HSG Nordhorn-Lingen steckt ganz, ganz tief in einer sportlichen Krise. Auch wenn der Aufsteiger als krasser Außenseiter in die Saison gegangen ist, die zudem mit der Erkrankung von Trainer Heiner Bültmann in der Vorbereitung mit einer schweren Hypothek begonnen hat, so wie bei der 12:19 (5:13)-Niederlage am Sonntag bei den Eulen Ludwigshafen darf man sich nicht präsentieren. Die Mannschaft von Trainer Geir Sveinsson ließ alles vermissen, was es braucht, um in der Bundesliga bestehen zu können – und erst recht in einem so eminent wichtigen Kellerduell. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/1219-hsg-blamiert-sich-im-kellerduell-bei-den-eulen-329897.html