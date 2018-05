Empfehlung - 1:2 – Mutige U15-Talente kassieren bittere Niederlage

Nordhorn. Zwei Tage nach der 0:1-Niederlage im ersten Länderspiel gegen die Niederlande haben die U15-Talente des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) auch das zweite Länderspiel in Nordhorn gegen die Niederlande verloren. Nach einer mutigen, engagierten Vorstellung im Eintracht-Stadion kassierten sie beim 1:2 (1:1) den entscheidenden Gegentreffer in der vorletzten Minute. Der starke Dillon Hoogewerf von Ajax Amsterdam setzte im Strafraum einen Schuss knallhart und unhaltbar in den linken Winkel. Danach hatte Luis Klein aus Kaiserslautern zwar noch die Chance zum Ausgleich, sein Schuss in guter Position ging aber knapp über das Tor. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/12-mutige-u15-talente-kassieren-bittere-niederlage-234979.html