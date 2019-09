Bezirksliga: Wieder kein Sieg für den VfL Weiße Elf

In der Fußball-Bezirksliga tut sich der VfL Weiße Elf Nordhorn weiterhin schwer: Beim 1:1 (0:0) in Schwefingen gelang der Elf von Trainer kleine Lögte (Foto) wieder kein Sieg. Für Eintracht Nordhorn läuft’s besser: In Langen gab es einen 4:3 (3:0)-Erfolg.