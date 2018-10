Empfehlung - 1:1 – Vorwärts-Fußballer holen Punkt bei Hansa Friesoythe

Friesoythe Fußball-Landesligist Vorwärts Nordhorn hat in einem Spiel auf des Messers Schneide bei Hansa Friesoythe ein 1:1 (1:1)-Unentschieden verbucht. „Die Mannschaft kann hier als Sieger, aber auch als Verlierer vom Platz gehen“, sagte Obmann Jürgen Menger. Bitter aus Sicht der Gäste: Sie ließen in der Endphase die große Chance auf den Siegtreffer aus, als sie eine Kontersituation in mehrfacher Überzahl schlecht ausspielten. „Da hatten wir den Lucky Punch auf dem Fuß“, ärgerte sich Menger, der mit dem Remis unter dem Strich aber leben konnte. „Wir sind nicht unzufrieden“, stellte er fest.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/11-vorwaerts-fussballer-holen-punkt-bei-hansa-friesoythe-260714.html