Empfehlung - 1:1 – SV Meppen nimmt einen Punkt aus Münster mit

Münster In der dritten Liga haben sich die Fußballer des SV Meppen am Freitagabend nach einer intensiven Schlussphase im Derby 1:1 (1:1) von Preußen Münster getrennt. Die letzten Minuten musste der SVM in Unterzahl bestreiten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/11-sv-meppen-nimmt-einen-punkt-aus-muenster-mit-290637.html