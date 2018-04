Empfehlung - 1:1 im Europacup-Rennen: Frankfurt bleibt vor Hoffenheim

dpaFrankfurt/Main. Luka Jovic brachte die Eintracht in der 49. Minute in Führung. Sechs Minuten nach seinem achten Saisontor musste der Serbe verletzt ausgewechselt werden, wiederum nur eine Minute später traf Serge Gnabry zum Ausgleich (56.). Zumindest bis zum Duell der beiden nächsten Rivalen aus Leipzig und Leverkusen an diesem Montagabend ist die Mannschaft von Niko Kovac durch dieses Ergebnis wieder auf einen Champions-League-Platz der Fußball-Bundesliga vorgerückt. Der Hoffenheimer Vormarsch wurde dagegen nach zehn Punkten und 14 Toren in den vergangenen vier Spielen zumindest wieder etwas gebremst.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/11-im-europacup-rennen-frankfurt-bleibt-vor-hoffenheim-231852.html