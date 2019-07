1:1 - Guter erster Test des FC 09 bei Emsdetten 05

Die Schüttorfer Landesliga-Fußballer gingen am Freitagabend im Testspiel beim westfälischen Bezirksligisten durch Kevin Kamp in der 35. Minute 1:0 in Führung. Am Sonntag geht es für den FC 09 mit dem Jubiläumsturnier beim Nachbarn SV Bad Bentheim weiter.