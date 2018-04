Empfehlung - 1:1 – Derby Laxten gegen Lohne endet mit einem Remis

Laxten. Das Derby der Fußball-Bezirksliga zwischen Olympia Laxten und Union Lohne ist am Mittwochabend mit einem 1:1 (0:0)-Unentschieden zu Ende gegangen. Zwar konnten die Lohner damit nicht den Abstand auf Spitzenreiter SV Meppen II verkürzen, der 2:2 in Surwold spielte. Union-Coach Ralf Cordes konnte mit dem Punkt in einem phasenweise hektischen Derby mit unruhiger Endphase aber leben. Ärgerlich aus Sicht der Gäste: Sie ließen gute Chancen ungenutzt und begünstigten das Gegentor durch einen individuellen Fehler. Vor der Pause vergaben Colin Heins (24.) und Sergen Dönmez (44.) gute Chancen für die Lohner. Direkt nach dem Wechsel scheiterte Lukas Niehof am Keeper (46.) und Dönmez köpfte daneben (48.). Beim Tor der Gastgeber konnten die Lohner nicht klären, dann traf Union-Keeper Markus Schulten einen Gegner im Strafraum – die Folge: Elfmetertor durch Willi Thielmann (52.). Cordes stellte um und wenig später hätte Dönmez ausgleichen können, war aber nicht erfolgreich (66.). Nur wenig später traf Patrick Foppe nicht das Tor (70.). Der Ausgleich fiel nach einem Eckball durch Dönmez aus dem Gewühl heraus (80.). In einer Endphase mit langer Nachspielzeit hatten die Lohner gute Chancen, trafen jedoch nicht mehr.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/11-derby-laxten-gegen-lohne-endet-mit-einem-remis-233023.html