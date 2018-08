Empfehlung - 1:0 – Vorwärts erarbeitet sich den ersten Saisonsieg

Nordhorn Der erste Dreier ist gesichert: Fußball-Landesligist Vorwärts Nordhorn hat sein Heimspiel am Sonntag gegen den SC Melle mit 1:0 (1:0) gewonnen. Siegtorschütze war Defensivspieler Lucas Völkerink (21.). „Das war ein wichtiger Sieg“, atmete Vorwärts-Trainer Henning Schmidt nach der Partie durch. Und es war ein spannendes Spiel, denn die Nordhorner ließen nach dem Führungstreffer weitere Chancen ungenutzt. So mussten die Anhänger der Vorwärts-Elf bis zum Ende zittern; die Meller hätten den Gastgebern mit nur einer gelungenen Aktion noch die Butter vom Brot nehmen können. Insgesamt blieb das nun weiter punktlose Landesliga-Schlusslicht aus Melle aber zu harmlos, um den ersten Saisonsieg der Grafschafter ernsthaft in Gefahr bringen zu können.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/10-vorwaerts-erarbeitet-sich-den-ersten-saisonsieg-247878.html