Empfehlung - 1:0 – Lohne siegt nach Blitzstart

his Lohne. Fußball-Bezirksligist Union Lohne erwischte am Freitag gegen den SV Meppen II einen Start nach Maß. In der ersten Minute führte Stefan Horn einen Freistoß schnell aus und bediente Sergen Dönmez (Foto), der den Ball überlegt ins Meppener Tor einschob. Danach entwickelte sich ein packendes Duell mit zahlreichen hochkarätigen Möglichkeiten für die Gastgeber. Nach dem Seitenwechsel klärte Torhüter Markus Schulten stark in einer Eins-gegen-Eins-Situation (52.). Anschließend entwickelte sich fast im Minutentakt eine Lohner Chancenparade. Zunächst traf Niehoff den Pfosten (54.). Anschließend retteten die Gäste gegen Dönmez, Horn und Niehoff mehrfach auf der Linie. „Das Spiel war über 90 Minuten umkämpft. Aufgrund unserer Vielzahl an Torchancen war der Sieg aber verdient“, sagte Union-Trainer Ralf Cordes. In der Nachspielzeit wäre der Sieg den Lohnern fast noch entglitten. Doch ein Tor der Meppener „wurde richtigerweise nicht anerkannt“, wie Cordes betonte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/10-lohne-siegt-nach-blitzstart-209374.html