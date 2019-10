Empfehlung - 1:0 im Stadtduell: VfL-Fußballer besiegen den Tabellenführer

Nordhorn Die Fußballer von Vorwärts Nordhorn haben auch das zweite Stadtduell der Bezirksliga nicht gewinnen können: Knapp eine Woche nach dem 2:2 gegen Eintracht verloren sie beim VfL Weiße Elf mit 0:1. Das einzige Tor in einem nicht unbedingt hochklassigen Derby erzielte Hendrik Deelen kurz vor der Pause. Für die Gastgeber, die enttäuschend in die Saison gestartet waren, war es bereits der vierte Sieg in den vergangenen fünf Punktspielen. „Der Sieg war auf Grund der zweiten Halbzeit verdient“, sagte VfL-Betreuer Wolfgang Smoor.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/10-im-stadtduell-vfl-fussballer-besiegen-den-tabellenfuehrer-326059.html