Empfehlung - 1:0 beim VfL Weiße Elf: Lohne ist Tabellenführer

Nordhorn Union Lohne hat am Freitagabend dank eines 1:0 (1:0)-Sieges im Grafschafter Derby beim VfL Weiße Elf Nordhorn vorerst die Tabellenspitze in der Fußball-Bezirksliga erobert. „Das war ein hartes Stück Arbeit. In meinen Augen war es ein Spiel zweier Mannschaften auf Augenhöhe. Aufgrund der ersten Halbzeit ist unser Sieg aber verdient. Auch, weil wir kaum Chancen des Gegners zugelassen haben“, sagte Union-Trainer Andreas Hüsken. Dieser Sicht der Dinge schloss sich Nordhorns Trainer Thomas kleine Lögte an, als er seinem Gegenüber nach dem Abpfiff zum dreifachen Punktgewinn auf dem Kunstrasenplatz am Ootmarsumer Weg gratulierte. „Lohne hat gut verteidigt und hatte gerade in der ersten Halbzeit gute Möglichkeiten.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/10-beim-vfl-weisse-elf-lohne-ist-tabellenfuehrer-247686.html