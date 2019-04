Empfehlung - 1. FC Köln: Anfang leitet Training und Pressekonferenz

dpaKöln Wie eine Vereinssprecherin der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, plant Anfang, das Training des Tabellenführers am Freitagmittag zu leiten und will zuvor auch die Pressekonferenz abhalten. Markus Anfang hatte kurz nach dem Abpfiff des Nachholspiels am Mittwoch (4:4) beim MSV Duisburg von dem Herzinfarkt seines Vaters erfahren und diesen direkt nach Spielende vom Stadion in eine Klinik begleitet. „Der Zustand von Dieter Anfang ist nach wie vor sehr ernst“, hatte der Club am Donnerstag mitgeteilt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/1-fckoelnanfang-leitet-training-und-pressekonferenz-291748.html