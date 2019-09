Empfehlung - 09-Volleyballerinnen starten in eine schwierige Saison

Schüttorf Mit neuem Schwung und einem neuen Trainer starten die Volleyballerinnen des FC Schüttorf 09 am Sonnabend mit einem Auswärtsspiel beim TV Schledehausen in die Oberliga-Saison. Mit Rainer Weinberg ist ein erfahrener Coach und B-Lizenz-Inhaber, der in den vergangenen Jahren bei Olympia Uelsen tätig war, zu seinem Heimatverein zurückgekehrt. Nachdem die Schüttorferinnen in der vergangenen Saison trotz verlorener Relegation in der Oberliga bleiben durften, ist der Ligaverbleib erneut das Ziel – und dieses Mal am liebsten ohne Relegation.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/09-volleyballerinnen-starten-in-eine-schwierige-saison-320940.html