09-Volleyballer verlieren Endspiel gegen Giesen mit 0:2

Osnabrück. Volleyball-Zweitligist FC Schüttorf 09 hat am Sonnabend den Sprung ins Finale des Regionalpokals geschafft, musste sich dort aber dem Ligakonkurrenten TSV Giesen Grizzlys mit 18:25 und 21:25 geschlagen geben. Für Trainer Stefan Jäger war das Pokalturnier in Osnabrück dennoch eine gelungene Veranstaltung: „Der Pokal hat seinen Zweck erfüllt. Wir haben auch die Chance genutzt, mit Blick auf die kommenden Spiele in der Liga etwas auszuprobieren." Denn mit Daniel Gorski, Yannick van Dijk und Patrick Berges waren drei 09-Akteure nicht mit von der Partie. Dafür halfen mit Max Nibbrig und Mario Helmich zwei Nachwuchskräfte aus der Oberliga-Mannschaft aus. Helmich verdiente sich dabei mit einer starken Leistung im Finale ein Sonderlob. Mit Piotr Adamowicz als Libero, Swen Kahofer im Außenangriff sowie Matthew Busse und Bartlomiej Podgorski auf der Diagonalposition kamen einige Spieler auf neuen Positionen zum Einsatz.(...)