Empfehlung - 09-Volleyballer unterliegen Bocholt mit 1:3

Schüttorf Die Volleyballer des FC Schüttorf 09 haben sich im Zweitliga-Duell mit TuB Bocholt einen heißen Kampf geliefert, standen nach der 1:3 (23:25, 25:13, 20:25, 21:25)-Niederlage aber ohne etwas Zählbares da. „Schade, dass wir uns für die starke Leistung nicht belohnt haben“, sagte Trainer Stefan Jäger. In die gleiche Kerbe schlug Heinrich Robertus. Der Zuspieler aus der zweiten Mannschaft hatte sein Comeback in der Schaltzentrale des Zweitligateams gegeben, weil nach Daniel Gorski kurzfristig auch noch Joshua Lynch verletzt ausfiel. In der Zuspielerrolle musste Jäger mit Robertus und Max Nibbrig somit auf zwei Leihgaben aus der zweiten Mannschaft setzen. „Heini hat ein grandioses Spiel gemacht“, lobte Jäger den Rückkehrer, der am Vorabend noch das Schüttorfer Regionalligateam zu einem 3:0-Erfolg gegen die GfL Hannover geführt hatte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/09-volleyballer-unterliegen-bocholt-mit-13-266940.html