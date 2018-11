Empfehlung - 09-Volleyballer sind gegen das Überraschungsteam gefordert

Schüttorf Wenn der FC Schüttorf 09 am Sonntag um 16 Uhr in der Vechtehalle TuB Bocholt zum Zweitligaspiel empfängt, ist das eine Partie mit umgekehrten Vorzeichen. In den vergangenen Jahren standen die Schüttorfer in der Zweitliga-Tabelle stets vor den Gästen. Das hat sich in dieser Saison allerdings geändert. Während die Bilanz der Obergrafschafter mit drei Siegen aus sechs Punktspielen durchwachsen ist, gehören die Münsterländer zu den positiven Überraschungen des ersten Saisonviertels. In ihren fünf Meisterschaftsspielen ging die Mannschaft des niederländischen Trainers Henk Goor, der seit dem vergangenen Jahr die Geschicke in Bocholt leitet, vier Mal als Sieger vom Feld. Allerdings: Von zwei Auswärtsspielen wurde nur eines gewonnen, und das beim Tabellenletzten DJK Delbrück mit 3:2 auch nur knapp. Und in Moers gab es eine 0:3-Niederlage.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/09-volleyballer-sind-gegen-das-ueberraschungsteam-gefordert-266674.html