09-Volleyballer gewinnen in Delbrück in fünf Sätzen

Delbrück. Die Zweitliga-Volleyballer des FC Schüttorf 09 haben am Sonnabend das hart umkämpfte Auswärtsspiel bei der DJK Delbrück mit 3:2 (25:20, 23:25, 25:15, 21:25, 15:11) gewonnen. Durch den dritten Auswärtssieg in Folge kletterten die Obergrafschafter wieder auf den vierten Tabellenplatz – und haben weiter gute Aussichten auf Rang drei in der Tabelle. Der Abstand zu den Grizzlys aus Giesen beträgt wenige Spiele vor Saisonende zwei Punkte, allerdings haben die Giesenen schon ein Spiel mehr ausgetragen. Die Liga wird angeführt vom CV Mitteldeutschland und dem VCO Berlin.