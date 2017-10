Empfehlung - 09-Volleyballer gewinnen 3:1 in Warnemünde

how Rostock.. Nach zwei Niederlagen in Folge sind die Zweitliga-Volleyballer des FC Schüttorf 09 wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt: Sie gewannen am frühen Samstagabend beim SV Warnemünde nach leichten anfänglichen Schwierigkeiten souverän mit 3:1 (22:25, 25:15, 25:17, 25:18). Durch den Sieg kletterten die Schüttorfer in der Tabelle auf den fünften Tabellenplatz.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/09-volleyballer-gewinnen-31-in-warnemuende-211050.html