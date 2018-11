Empfehlung - 09-Volleyballer fiebern Pokalhit gegen Lüneburg entgegen

Schüttorf Groß ist die Vorfreude bei den Volleyballern des FC Schüttorf 09 auf das Pokalduell am Sonnabend mit dem Erstligisten SVG Lüneburg. „Das ist für uns ein ganz besonderes Spiel“, sagt 09-Manager Diedrich Lammering vor der Partie im DVV-Achtelfinale, das um 20 Uhr in der Vechtehalle angepfiffen wird. Da werden auf Schüttorfer Seite schnell Erinnerungen an die Pokalauftritte der vergangenen Jahre wach. In den Jahren 2013 und 2015 hatten die Obergrafschafter schon zweimal den Sprung in die Hauptrunde des deutschen Volleyball-Pokals geschafft – und mit Duellen gegen den damaligen Titelverteidiger Generali Haching und den deutschen Serienmeister VfB Friedrichshafen echte Höhepunkte in der Vechtehalle erlebt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/09-volleyballer-fiebern-pokalhit-gegen-lueneburg-entgegen-264168.html