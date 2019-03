Empfehlung - 09-Volleyballer erwarten die „Überflieger“ der 2. Bundesliga

Schüttorf Das Topspiel der 2. Volleyball-Bundesliga steigt am Sonntag in der Schüttorfer Vechtehalle. Dort empfängt der FC Schüttorf 09 als Tabellendritter um 16 Uhr den Spitzenreiter CV Mitteldeutschland. Die Gäste aus Leuna und Spergau haben dabei sogar die Chance, vorzeitig den Meistertitel perfekt zu machen. Mit 47 Punkten führen sie die Zweitliga-Tabelle mit sechs Punkten Vorsprung auf den SV Lindow-Gransee an. Da die Chemie Volleys auch das bessere Satzverhältnis aufweisen, ist es für sie der erste von insgesamt drei Matchbällen, die nächste Meisterschaft unter Dach und Fach zu bringen. Denn schon in den vergangenen beiden Spielzeiten dominierte das CV-Team die Nord-Staffel der 2. Liga. Auf eine Rückkehr in die 1. Bundesliga, wo die Mitteldeutschen von 2007 bis 2016 aufschlugen, verzichteten sie aber bislang immer aus finanziellen Gründen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/09-volleyballer-erwarten-die-ueberflieger-der-2-bundesliga-288189.html