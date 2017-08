09-Volleyballer bestreiten am Wochenende drei Testspiele

Am Freitagabend läuten die Schüttorfer Zweitliga-Volleyballer das Trainingslager um 18.30 Uhr mit einem ersten Vergleich gegen die Oststeinbek Cowboys ein. Am Sonntag ist Webton Hengelo mit Elmar Heupers und Ruben de Boer in der Vechtehalle zu Gast.