Bohmte Die Handballer des FC Schüttorf 09 haben in der Landesliga durch eine ganz schwache zweite Hälfte beim 22:30 (11:13) beim TV Bohmte einen möglichen Punktgewinn verspielt. „Das war die schlechteste Halbzeit, die ich in dieser Saison von meiner Mannschaft gesehen habe", ärgerte sich 09-Trainer Andreas Huhmann. „Es lief nachher nicht mehr viel zusammen", fügte er enttäuscht hinzu. Dabei hatten die Obergrafschafter die Partie durchaus gut begonnen: Sie lagen über weite Strecken des ersten Durchgangs in Führung (8:6, 16.). „Die ersten zehn Minuten waren gut", meinte Huhmann. Aus einem Schüttorfer 10:8 wurde bis zum Seitenwechsel ein 11:13 aus Gästesicht – und nach der Pause wurde es noch viel schlimmer. Mit einem 6:2-Zwischenspurt machte Bohmte bis zur 42. Minute (19:13) alles klar. „Wir haben uns Fehlwürfe geleistet und sind oft in Unterzahl geraten", berichtete Huhmann, der den Auftritt seiner Mannschaft als „Katastrophe" bezeichnete.