Empfehlung - 09-Mädchen trainieren mit Bundesliga-Nachwuchs

Schüttorf Besondere Wege in der Trainingsarbeit ist in den Herbstferien die Handball-Abteilung des FC Schüttorf 09 gegangen. Die weibliche D-Jugend veranstaltete zusammen mit dem Nachwuchs des Bundesligisten TV Badenstedt-Hannover ein dreitägiges Trainingslager in der Vechtestadt. An drei Tagen absolvierten die Spielerinnen nicht nur mehrere Trainingseinheiten zusammen, sondern wendeten das Gelernte auch in Spielen an. Zum Abschluss stand zunächst die Schüttorfer D1 der D2 der Gäste gegenüber. Anschließend forderten die Mädchen aus Hannover die männliche D1 des FC 09 heraus. Gegen Jungs zu spielen, war dabei für die Talente aus Hannover nichts Neues. Denn zu Hause treten sie in einer Jungen-Liga an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/09-maedchen-trainieren-mit-bundesliga-nachwuchs-261109.html