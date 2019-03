Empfehlung - 09-Handballerinnen haben wieder mehr Alternativen

Schüttorf Die Handballerinnen des FC Schüttorf 09 haben im Abstiegskampf der Oberliga Nordsee wieder mehr personelle Alternativen. „Ich bin froh, dass mehrere Spielerinnen in den Kader zurückkehren“, sagt Trainer Alfred Korthaneberg vor dem Heimspiel am Sonnabend (19.30 Uhr, Jahnhalle) gegen den TV Dinklage. Gegen den TVD, der als Tabellensechster in der oberen Hälfte des Tableaus zu finden ist, ist unter anderem Jacqueline Hessemer wieder mit von der Partie. Mit ihr soll die Torgefährlichkeit des 09-Teams aus dem Rückraum wieder steigen. „Wir müssen uns unsere Tore immer hart erarbeiten“, stellt Korthaneberg mit Blick auf den bisherigen Saisonverlauf fest.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/09-handballerinnen-haben-wieder-mehr-alternativen-287987.html