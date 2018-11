Empfehlung - 09-Handballer stürzen den Landesliga-Tabellenführer

Schüttorf Als Tabellenführer nach Schüttorf gereist, stürzten die Handballer der Eickener SpVg nach der 22:23 (7:11)-Niederlage beim FC 09 auf Rang vier der Landesliga-Tabelle ab. Die Gastgeber überzeugten vor allem in der Abwehr mit einer starken Leistung. In einer ausgeglichenen Partie führte der FC 09 zwar zeitweise mit bis zu fünf Toren (7:2/15., 17:12/39.), doch die Gäste kamen immer wieder heran. Die starke Schüttorfer Abwehr mit einem überragenden Dirk Tüchter im Tor gewährte der Spielvereinigung in der ersten Halbzeit nur sieben Tore. Nach dem Wechsel konnte die Mannschaft von Trainer Andreas Huhmann ihren Vorsprung behaupten und blieb ruhig, als Eicken herankam (18:17/45.). Der FC 09 besann sich auf seine Stärken und verlor auch bei 21:21 (55.) nicht die Nerven. „Das war eine Top-Leistung in der Abwehr“, lobte Huhmann, der außer Torhüter Tüchter auch Klaas Mönnink und Max Helming besonders würdigte. Letzterer spielte vergangene Saison noch in der Kreisliga und überzeugte in seinem ersten Spiel für den FC 09 über die volle Distanz mit fünf Toren. „Eine starke Leistung“, lobte Huhmann, der erfreut feststellte: „Das waren wichtige Punkte in einem Heimspiel. Die Entwicklung der jungen Mannschaft stimmt.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/09-handballer-stuerzen-den-landesliga-tabellenfuehrer-264616.html