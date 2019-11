Empfehlung - 09-Handballer machen nach der Pause alles klar

Schüttorf Die Landesliga-Handballer des FC Schüttorf 09 haben am Sonnabend einen Pflichtsieg gefeiert: Die Obergrafschafter setzten sich in heimischer Halle mit 30:20 (13:10) gegen die HSG Osnabrück durch und fuhren damit den vierten Erfolg in Serie ein. Bester Werfer beim Team von Trainer Andreas Huhmann war Philip Mattern mit sechs Toren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/09-handballer-machen-nach-der-pause-alles-klar-327337.html