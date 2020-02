Empfehlung - 09-Handballer bleiben dem Spitzenduo auf den Fersen

Georgsmarienhütte Mit 32:27 (14:14) fiel der Sieg des FC Schüttorf 09 beim TV Georgsmarienhütte am Ende deutlich aus. Nach einem lange Zeit engen Match setzte sich der Tabellendritte der Handball-Landesliga aufgrund der größeren Kraftreserven und einer besseren Chancenverwertung in der letzten Viertelstunde verdient durch. Dagegen bauten die Gastgeber, die nicht in Bestbesetzung angetreten waren, mehr und mehr ab. Als der FC 09 sich von 27:25 (54.) auf 31:25 (58.) absetzte, war die Partie gelaufen. Mit acht Toren war Philip Matern als bester Werfer am elften Saisonsieg beteiligt. „Er hat in entscheidenden Phasen Verantwortung übernommen“, berichtete Huhmann.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/09-handballer-bleiben-dem-spitzenduo-auf-den-fersen-342553.html