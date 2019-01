Empfehlung - 09-Fußballer zeigen sich torhungrig

Nordhorn Die Fußballer des FC Schüttorf 09 haben sich am ersten Tag des Hallenturniers um den Intersport-Matenaar-Cup vor gut 750 Zuschauern im Euregium torhungrig gezeigt. Der Landesligist gewann seine drei Vorrundenpartien und verzeichnete dabei ein Torverhältnis von 20:1. Als Zweiter der „Kreissparkasse-Stadtflur-Gruppe“ zog die U19 des gastgebenden SV Vorwärts in die Endrunde ein, die am Freitag ab 18 Uhr im Euregium ausgetragen wird. Nach dem ersten Turniertag führen dann auch zwei 09-Spieler die Torjägerliste an: Diyar Acar (6 Treffer) und Kevin Kamp (5).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/09-fussballer-zeigen-sich-torhungrig-273650.html