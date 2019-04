Empfehlung - 09-Fußballer Nils Otterbach hat Klinik wieder verlassen

Schüttorf Jan Thiesmeyer hat in der Welt des Fußballs schon viel erlebt. Doch die Ereignisse, die am Sonntag in Emlichheim zum Abbruch des Spiels in der 1. Kreisklasse zwischen den Reserven des SC Union und FC 09 geführt haben, klingen auch beim erfahrenen Schüttorfer Betreuer noch nach. „Das sah schon ziemlich übel aus“, berichtet er von der schweren Knieverletzung des erst 19 Jahre alten 09-Spielers Nils Otterbach, die erst eine etwa 45-minütige Unterbrechung und dann den laut Regelbuch vorgesehenen Abbruch durch Schiedsrichter Pascal Deters (Vorwärts Nordhorn) zur Folge hatte. Das Wichtigste: Der A-Jugendliche, der bei der „Zweiten“ aushalf, hat das Krankenhaus laut Thiesmeyer mittlerweile wieder verlassen. „Glück im Unglück“, ist der 09-Betreuer erleichtert, dass es dem Spieler wieder besser geht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/09-fussballer-nils-otterbach-hat-klinik-wieder-verlassen-291586.html