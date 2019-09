Empfehlung - 09-Fußballer kassieren in Mühlen erste Niederlage

Mühlen Erste Saisonniederlage für die Landesliga-Fußballer des FC Schüttorf 09: Die Obergrafschafter haben am Sonntagnachmittag ihr Auswärtsspiel bei Grün-Weiß Mühlen mit 1:4 (0:1) verloren. „Unterm Strich ist es nicht so gut gelaufen. Wir haben nicht die richtige Einstellung an den Tag gelegt und deshalb völlig zu Recht verloren“, räumte 09-Trainer Rainer Sobiech ein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/09-fussballer-kassieren-in-muehlen-erste-niederlage-316304.html