Empfehlung - 09-Frauen wollen die ersten Punkte

Schüttorf Dreimal innerhalb von einer Woche sind die Handballerinnen des FC Schüttorf 09 in der Oberliga Nordsee gefordert. Nach der Niederlage in Petersfehn am vergangenen Wochenende folgen jetzt zwei Heimspiele. Heute Abend empfangen die Schüttorferinnen um 19 Uhr den VfL Oldenburg III zum Nachholspiel in der Jahnhalle, am Sonnabend (15.30 Uhr) ist an gleicher Stelle dann der ATSV Habenhausen zu Gast.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/09-frauen-wollen-die-ersten-punkte-257600.html