Empfehlung - 09-Coach Henk Goor gewinnt bei Turnier viele Erkenntnisse

Ibbenbüren Viele Erkenntnisse für die Volleyballsaison in der 2. Bundesliga und Regionalliga sammelte Henk Goor am Wochenende in Ibbenbüren. Denn die Schüttorfer traten beim Vorbereitungsturnier der Tecklenburger Land Volleys mit beiden Mannschaften an, die in der kommenden Saison vom Niederländer trainiert werden. Das Zweitligateam belegte in der Endabrechnung den dritten Platz, für die Reserve stand ein guter sechster Platz zu Buche.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/09-coach-henk-goor-gewinnt-bei-turnier-viele-erkenntnisse-316482.html