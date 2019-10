Empfehlung - 0:4 – Dezimierter FC 09 im Pokal ausgeschieden

Lohne Der FC Schüttorf 09 ist im Achtelfinale des Fußball-Bezirkspokals ausgeschieden. Die Mannschaft von Rainer Sobiech und Michael Schmidt unterlag am Mittwoch 0:4 (0:3) bei BW Lohne. Nur vier Tage nach der 1:4-Heimniederlage gegen den Landesliga-Rivalen musste das Trainer-Duo wegen Urlaub, Verletzung oder beruflicher Gründe auf mehr als ein halbes Dutzend Akteure verzichten, darunter das komplette Torhüter-Trio. Mit Marcel Bertling rückte der Keeper aus der zweiten Mannschaft zwischen die Pfosten, einer von drei Akteuren in der Anfangsformation, die sonst in der Reserve eingesetzt werden. „Es war aus der Not geboren“, kommentierte Sobiech die Aufstellung, doch er und Schmidt nutzten die Gelegenheit, „um den Spielern auf diesem Niveau eine Bewährungschance zu geben“. Erkenntnis: „Sie sind auf einem guten Weg, auch wenn sie noch etwas Zeit brauchen.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/04-dezimierter-fc-09-im-pokal-ausgeschieden-321979.html