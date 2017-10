Empfehlung - 0:3 – Wietmarschen wartet weiter auf erstes Erfolgserlebnis

his Senden. Die Volleyballerinnen des SV Wietmarschen müssen in der Dritten Liga weiter auf das erste Erfolgserlebnis warten. Am Sonnabend kassierte der Aufsteiger beim ASV Senden mit 0:3 (16:25, 21:25, 17:25) Niederlage Nummer drei. „Das war sehr ernüchternd, wir sind absolut nicht so aufgetreten, wie wir uns das vorgestellt hatten“, berichtete Trainer Matthias Haarmann (Foto). Zumal auch die Gastgeberinnen wie der SVW nur mit einem kleinen Aufgebot antreten konnten. Beide Teams mussten sich deshalb größtenteils auf ihre Startformation verlassen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/03-wietmarschen-wartet-weiter-auf-erstes-erfolgserlebnis-209565.html