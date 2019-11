Empfehlung - 0:3 – SV Wietmarschen in Hildesheim chancenlos

Hildesheim In der 3. Liga ist eine Überraschung ausgeblieben: Die Volleyballerinnen des SV Wietmarschen, die sich mit einem Notaufgebot auf den Weg zum MTV Hildesheim machen mussten, hatten gegen den Tabellenzweiten am Sonnabend mit 0:3 (17:25, 14:25, 11:25) deutlich das Nachsehen. „Es war vorher klar, dass es ganz schwierig wird. Wir haben aber auch nicht so gut gespielt wie gegen Spitzenreiter Sorpesee“, betonte Trainer Matthias Haarmann.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/03-sv-wietmarschen-in-hildesheim-chancenlos-328566.html