Empfehlung - 0:3 – Köln ist zu stark für Emlichheimer Zweitligisten

Emlichheim . Mitte des dritten Satzes huschte Kirsten Tälkers plötzlich rüber auf die Spielfeldseite des SC Union Emlichheim, dem Verein, in dem die aus Lohne stammende Volleyballerin bis zum Sommer 2015 erste Erfahrungen in der 2. Liga gemacht hat. Die Zuspielerin wechselte im Gastspiel ihres Vereins DSHS Köln in der Vechtetalhalle die Seite, aber nur ganz kurz, um einen missglückten Ball ihrer Mitspielerin zu retten. Dieses Vorhaben misslang – ansonsten aber zeigte Tälkers am Sonntag eine fehlerfreie Vorstellung gegen ihren alten Verein. Und hatte damit großen Anteil am ebenso verdienten wie ungefährdeten 3:0 (25:17, 25:18, 25:18)-Siegs des Tabellenführers aus Köln. „Sie haben gezeigt, warum sie zurecht da oben stehen“, nickte Emlichheims Trainer Michael Lehmann anerkennend, „mit ihrer Abwehr und ihrem Block sind sie übermächtig in der 2. Liga.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/03-koeln-ist-zu-stark-fuer-emlichheimer-zweitligisten-218629.html