Empfehlung - 0:3 – FC Schüttorf 09 verliert in Warnemünde

Warnemünde Nach knapp anderthalb Stunden war die Partie bereits entschieden: Die Zweitliga-Volleyballer des FC Schüttorf 09 verloren am frühen Sonnabendabend ihr erstes Auswärtsspiel der Saison beim SV Warnemünde glatt in drei Sätzen. Beim 0:3 (20:25, 21:25, 26:28) hielten sie nur den dritten Abschnitt bis in die Schlussphase offen. Mehr noch: Beim Stand von 24:23 hatten sie sogar die Chance, diesen Durchgang ohne Satzverlängerung für sich zu entscheiden. Den Punkt aber machten die Gastgeber, die auch bei den folgenden Ballwechseln die besseren Nerven bewiesen und die Partie schließlich mit einem 28:26 beendeten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/03-fc-schuettorf-09-verliert-in-warnemuende-257103.html