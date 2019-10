Empfehlung - 0:3 - FC Schüttorf 09 lässt Satzbälle ungenutzt

Spergau Die Volleyballer des FC Schüttorf 09 sind mit einer Niederlage in den Doppelspieltag in der 2. Bundesliga gestartet. Beim Vorjahresmeister CV Mitteldeutschland hatten die Obergrafschafter am Sonnabend in drei Sätzen mit 22:25, 13:25 und 26:28 das Nachsehen. Dabei verpasste es das Team von Trainer Henk Goor im dritten Durchgang, die Partie bei einem 0:2-Satzrückstand noch einmal spannend zu machen. Denn den Satz dominierten die Gäste nach mehreren personellen Umstellungen fast über die komplette Distanz. Eine Aufschlagserie von Swen Kahofer brachte die Schüttorfer früh mit 8:4 in Front. Zwischenzeitlich betrug der Vorsprung sogar sechs Punkte (15:9). Die Gastgeber kamen im weiteren Satzverlauf zwar wieder etwas heran, beim 23:20 sah es aber noch nach einem Satzgewinn des FC 09 aus. Wenig später blieben zwei Satzbälle beim 24:23 und 25:24 allerdings ungenutzt. Das CV-Team nutzte das Momentum und machte mit drei Punkten in Folge den Sieg perfekt.(...)