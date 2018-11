Empfehlung - 0:3 – Borken für den SC Union eine Nummer zu groß

Emlichheim Ganze vier Sätze haben die Skurios Volleys Borken in dieser Saison bislang abgeben müssen. Und dabei ist nach acht Spielen immerhin schon ein Drittel der Saison vorbei. Unangefochten ziehen die Westfalen ihre Kreise an der Spitze der 2. Volleyball-Bundesliga. Und auch dem SC Union Emlichheim ist es am Sonntag nicht gelungen, den Tabellenführer auch nur im Ansatz in Bedrängnis zu bringen. Mit 3:0 (25:12, 25:17, 25:18) gewann Borken die Partie vor 460 Zuschauern in der Emlichheimer Vechtetalhalle.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/03-borken-fuer-den-sc-union-eine-nummer-zu-gross-266928.html