0:2 – Vorwärts kann zu Hause nicht mehr gewinnen

Rückschlag für den Nordhorner Fußball-Landesligisten eine Woche nach dem Derbysieg in Schüttorf. Bei der dritten Heimniederlage in Folge schoss Marek Janssen beide Treffer für BW Papenburg. Am Mittwoch geht’s zum Drittplatzierten SV Holthausen-Biene.