0:2 – FC Schüttorf 09 verliert auch gegen Biene

Der Fußball-Landesligist FC Schüttorf 09 wartet weiter auf die Kehrtwende. Gegen den SV Holthausen-Biene setzte es am Sonntag ein 0:2 (0:2). Es war die sechste Niederlage in Folge. Der FC 09 hofft, sich in der Winterpause personell verstärken zu können.