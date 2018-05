Empfehlung - 0:1 zur Premiere: Deutsche U15 nutzt ihre Chancen nicht

Nordhorn. Am Ende drängten die Talente im DFB-Trikot auf den Ausgleich, der Gegner aus den Niederlanden wehrte sich mit aller Macht gegen das drohende Gegentor – und kam seinerseits sogar noch zu zwei guten Kontern. Auf beiden Seiten fiel aber kein Treffer mehr, und so verlor die neu formierte deutsche U15-Nationalmannschaft ihr Premieren-Länderspiel in Nordhorn etwas unglücklich mit 0:1 (0:1). Das Tor für die starken Gäste schoss Dillon Hoogewerf von Ajax Amsterdam in der 27. Spielminute.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/01-zur-premiere-deutsche-u15-nutzt-ihre-chancen-nicht-234728.html