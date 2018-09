Empfehlung - 0:0 – Prieto-Falk hält den Punkt für Vorwärts fest

Lohne Die Temperaturen vor den Toren Osnabrücks waren an diesem Sonntagnachmittag keineswegs zu heiß, und doch erinnerte der Auftritt der Landesliga-Fußballer des SV Vorwärts beim Aufsteiger TSV Wallenhorst den Nordhorner Fußball-Fachwart Jürgen Menger eher an einen Sommerkick denn an eine leidenschaftliche Vorstellung. Und so mussten die Nordhorner am Ende zufrieden sein mit einem Punkt in einem mäßigen Spiel, dass auch deshalb ohne Tore blieb, weil immerhin Keeper Nico Prieto-Falk einen starken Tag erwischte und die Gastgeber mit zahlreichen Paraden nervte. „Er hat uns das 0:0 gerettet“, betonte auch Menger.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/00-prieto-falk-haelt-den-punkt-fuer-vorwaerts-fest-248686.html