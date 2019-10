Empfehlung - 0:0 im Revierderby: Schalke verpasst Big Point gegen BVB

dpaGelsenkirchen Die Mannschaft von Trainer Lucien Favre kam im 95. Bundesliga-Duell der Rivalen zu einem glücklichen 0:0 und konnte erneut keine Meisterschaftsansprüche untermauern. Vor 62.271 Zuschauern in der ausverkauften Veltins-Arena war Schalke über weite Strecken das bessere Team, nutzte aber seine Chancen nicht und scheiterte zweimal am Aluminium. Für BVB-Coach Favre dürfte das Arbeiten in den nächsten Wochen nicht leichter werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/00-im-revierderby-schalke-verpasst-big-point-gegen-bvb-325959.html