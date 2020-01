Empfehlung - 0:0 gegen Groningen: FC Twente seit fünf Spielen sieglos

Enschede Der FC Twente aus Enschede ist mit einem 0:0 gegen den FC Groningen in den zweiten Saisonteil in der niederländischen Fußball-Ehrendivision gestartet. Auf die Frage, wie das torlose Unentschieden zu bewerten sei, hatten Twente-Trainer Gonzalo Garcia und die Enscheder Fans unterschiedliche Antworten. Während die Anhänger das erschreckend langweilige Spiel nach dem Abpfiff in der „Grolsch Veste“ mit einem lauten Gemurre und einzelnen Pfiffen bedachten, hob der Coach das aus seiner Sicht Positive hervor: „Defensiv haben wir es gut gemacht. Das ist eine enorme Verbesserung im Vergleich zu den vorherigen Spielen“, sagte er.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/00-gegen-groningen-fc-twente-seit-fuenf-spielen-sieglos-340547.html