Empfehlung - Schüttorfer Citylauf am 2. Juni mit „neuen Reizen“

gn Schüttorf. Mit Hochdruck arbeiten die Organisatoren des Schüttorfer OLB-Citylaufs seit Monaten auf die zehnte Auflage hin, die am Sonnabend, 2. Juni, über die Bühne gehen wird. In diesem Jahr wollen die Macher Bewährtes anbieten, jedoch auch neue Reize setzen. So beginnt die Veranstaltung bereits um 13 Uhr mit einer eindrucksvollen Darbietung des Circus‘ „Wirbelwind“, bei dem seit 2016 etwa 25 geflüchtete und nichtgeflüchtete Kinder und Jugendliche gemeinsam im Jugendzentrum Komplex trainieren und Auftritte gestalten. Der Kurs wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Ab 13.35 Uhr übernimmt dann die in der Grafschaft bereits bekannte Personaltrainerin Sylvia Kronshage erstmalig die Moderation des Citylaufs. Sie soll mit einer motivierenden und zugleich fordernden Moderation die Teilnehmer sowie auch die Zuschauer gleichermaßen begeistern.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/-schuettorfer-citylauf-am-2-juni-mit-neuen-reizen-234626.html