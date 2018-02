Empfehlung - SC Union: Komfortable Situation vor Heimspiel gegen Borken

Emlichheim. Wenn die Zweitliga-Volleyballerinnen des SC Union in dieser bislang so erfolgreichen Saison noch in den Kampf um den fünften Tabellenplatz eingreifen wollen, dann bietet sich dieses Wochenende mit zwei Spielen gegen die beiden Tabellennachbarn geradezu an: Am Sonnabend gastieren die Emlichheimerinnen (aktuell 30 Punkte) um 19 Uhr beim Fünften VfL Oythe (34), am Sonntag dann sind die punktgleichen Skurios Volleys aus Borken um 16 Uhr zu Gast in der Vechtetalhalle. Eine große Chance also? „So habe ich das anstehende Wochenende es noch gar nicht betrachtet“, sagt Trainer Michael Lehmann. Die Tabellenkonstellation hat er eben gar nicht so ganz im Fokus.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/-sc-union-komfortable-situation-vor-heimspiel-gegen-borken-225872.html