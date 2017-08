Empfehlung - Masters-WM der Schwimmer: Volker Mende auf vorderen Rängen

gn Budapest. Volker Mende (Waspo Nordhorn) hat in der vergangenen Woche bei der Masters-Schwimm-Weltmeisterschaft in Budapest (Ungarn) den Sprung aufs Treppchen nur knapp verpasst. Der noch im vergangenen November am Herzen operierte Nordhorner belegte über 400 Meter Lagen in der Zeit von 6:01,17 Minuten den sechsten Platz. Am Tag darauf ging Volker Mende über 200 Meter Lagen an den Start. In einem spannenden Rennen sicherte er sich mit 2:43,88 Minuten den vierten Platz. „Ich bin froh, dass alles gehalten hat!“, waren seine Worte direkt nach dem Rennen. Für die Organisation der Wettkämpfe mit rund 12.000 Teilnehmern fand Volker Mende anschließend viele lobende Worte: „Eine toll organisierte Weltmeisterschaft. Eine wirkliche Werbung für den Schwimmsport.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/-masters-wm-der-schwimmer-volker-mende-auf-vorderen-raengen-204390.html