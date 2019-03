Empfehlung - HSG bangt vor Topspiel in Balingen um Miedema und Vorlicek

Nordhorn Fast 3000 Zuschauer im Euregium, den TV Großwallstadt mit 30:22 souverän abgefertigt, während die Konkurrenten patzten oder sich gegenseitig Punkte wegnahmen – das Wochenende hätte für die HSG Nordhorn-Lingen kaum besser laufen können. Die Mannschaft von Heiner Bültmann ist als Tabellendritter mit 36:12 Punkten der ärgste Verfolger des Spitzenduos HBW Balingen-Weilstetten (40:8) und HSC Coburg (37:11) und hat sich gegenüber den Mitbewerbern ein Polster von fünf Punkten verschafft. „Das ist schon Wahnsinn“, kommentierte der Trainer die reizvolle Situation und war auch am Dienstag immer noch beeindruckt von der Kulisse am Sonntag in Nordhorn: „Das war überragend und hat Spaß gemacht“, schwärmte er. Bei aller Begeisterung wollte er aber auch nicht auf das Credo verzichten, das auch seine Spieler seit Wochen herunterbeten: „Wir wollen uns wirklich nur auf uns konzentrieren.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/-hsg-bangt-vor-topspiel-in-balingen-um-miedema-und-vorlicek-285043.html